Ook Europees onderzoek toont aan: sporten op kunstgraskorrels is veilig

Door de nieuwsredactie · geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 14:50 uur | update: 14:57 uur

Foto: ANP

HELSINKI/BILTHOVEN - Sporten op kunstgrasvelden met rubberkorrels brengt zeer weinig risico met zich mee, ook voor kinderen. Dat geldt ook voor de mensen die werken met het zogeheten rubbergranulaat, de vermalen autobanden waarvan de korrels worden gemaakt.



Dat oordeelde het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) dinsdag na onderzoek op verzoek van de Europese Commissie. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in Bilthoven noemde de risico's voor de gezondheid in december al "praktisch verwaarloosbaar".



Critici stellen dat het materiaal hoge concentraties kankerverwekkende stoffen bevat en ziekmakend kan zijn. Het ECHA bevestigt dat er tal van gevaarlijke stoffen in zitten, maar dat de kans op kanker zeer laag is. Naast inslikken en inademen werd ook gekeken naar huidcontact met de korrels. Het advies is wel te douchen na het sporten.



Onder de platformnaam 'Kom van dat gras af' hebben verontruste ouders een enquête naar 2600 voetbalclubs gestuurd om meer inzicht te krijgen in de kwestie. "We merken dat er ongerustheid is, maar we willen meten hoe groot de landelijke onrust precies is", zegt initiatiefnemer Mark de Haas tegen RTV Utrecht.



De bezorgde ouders vinden het verbazingwekkend hoe verschillende gemeenten en verenigingen met de kwestie omgaan. Zo gaat bijvoorbeeld Baarn de velden met rubberkorrels vervangen, terwijl Amersfoort daar juist niets voor voelt.



