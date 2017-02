FrieslandCampina wil van Appelsientje af

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 14:41 uur | update: 15:37 uur

Foto: FrieslandCampina / Riedel

AMERSFOORT/EDE - FrieslandCampina in Amersfoort onderzoekt een verkoop van zijn sap- en limonadedochter Riedel, eigenaar van bekende merken als Appelsientje, CoolBest, DubbelFrisss, Taksi en Extran. De onderneming wil zich toeleggen op de productie van zuivel. Riedel past niet in die toekomstplannen.



Riedel is sinds 1879 actief met de productie van mineraalwater, limonade en vruchtendranken. In 1973 introduceerde het bedrijf onder de merknaam Appelsientje zijn eerste in karton verpakte vruchtensappen. Taksi kwam in 1985 op de markt, CoolBest in 1995 en DubbelFrisss het jaar daarna.



Riedel telt tweehonderd werknemers en was vorig jaar goed voor een omzet van 125 miljoen euro. Het in Ede gevestigde bedrijf is marktleider in Nederland in zowel de houdbare als gekoelde vruchtensappen en -dranken. Daarnaast is het bedrijf actief op de Belgische markt.



Om die leidende positie verder uit te kunnen bouwen, is het belangrijk dat Riedel "een volgende stap zet in zijn ontwikkeling", aldus topman Roelof Joosten van FrieslandCampina. Medewerkers, ondernemingsraad, vakbonden, klanten en leveranciers zijn geÔnformeerd over de mogelijke verkoop.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht