FC Utrecht blijft in categorie 2

UTRECHT - FC Utrecht is door de licentiecommissie van de KNVB opnieuw ingedeeld in categorie 2. Dat betekent dat de club de financiŽle zaken voldoende op orde heeft. De commissie stelde de indeling samen op basis van de jaarstukken 2015/'16 en prognosecijfers 2016/'17.



Tien clubs scoren een goed en zitten in categorie 3 en negentien clubs scoren voldoende en zitten in categorie 2. FC Den Bosch, NEC en FC Twente stijgen ten opzichte van het vorige meetmoment van categorie 1 naar categorie 2. Roda JC is gezakt naar categorie 1, waar ook De Graafschap, Fortuna Sittard, RKC Waalwijk en VVV-Venlo in zitten.



De tien clubs die goed scoren zijn Ajax, AZ, SC Cambuur Leeuwarden, Excelsior, Feyenoord, Go Ahead Eagles, FC Groningen, Heerenveen, PSV en Willem II.



