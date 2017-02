Even voorstellen: Pia Dijkstra van D66

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: dinsdag 28 februari 2017, 20:58 uur

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Pia Dijkstra, nummer vier op de lijst van D66.



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Ik heb me de afgelopen 6,5 jaar in de Tweede Kamer sterk gemaakt voor goede zorg en gezondheidsbescherming. Daar zal ik me voor blijven inzetten. Dat is ook van groot belang voor de bevolking van Utrecht waar de sociaal economische gezondheidsverschillen nog veel te groot zijn.

- Betere bereikbaarheid voor OV, auto en fiets.

- Doorfietsroutes/fietssnelwegen: Mensen pakken steeds vaker de fiets. Ook voor woon-werkverkeer op langere afstanden. D66 wil dat voor mensen makkelijker maken. Daarom willen wij dat de fietssnelweg van Utrecht naar Amsterdam snel wordt aangelegd.

- Utrecht Science Park is een internationale speler in wetenschap, gezondheidzorg, innovatie (life sciences). D66 maakt een miljard euro vrij voor innovaties!

- Goede aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt voor alle schoolniveaus.

- Cultureel erfgoed en natuur die goed onderhouden is en die je actief kunt beleven.



2. Waarop moeten we heel zuinig zijn?

- De provincie als geheel, zo'n klein pareltje in het midden van het land (erfgoed en natuur bijzonder goed afgewisseld met grote werkgelegenheid).

- Luchtkwaliteit! (doordat het hele land hier doorheen rijdt wil D66 dat de landelijke politiek het bereikbaarheidsvraagstuk versus leefbaarheid van de provincie veel serieuzer neemt).

- Creatieve en innovatieve industrie en life sciences in Utrecht en Amersfoort in de steden in op Utrecht Science Park. Die betekenen nationaal en internationaal veel voor de werkgelegenheid in de directe omgeving. Op de langere termijn trekken we internationale belangstelling naar de regio, toerisme en een bijzondere kwaliteit van de leefomgeving voor inwoners. Er werken 60.000 mensen en er is geen treinstation.

- En tja: Hollandse Waterlinie, forten, Amelisweerd, eindeloos veel kastelen en landhuizen, beleefbare natuur, Nationaal Militair Museum op vliegbasis Soesterberg. En natuurlijk: een zeer grote diversiteit aan landschap en gemeenten van Bunschoten tot Lopik van Rhenen via de Utrechtse Heuvelrug tot het Mijdrecht in het Groene Hart.





3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

- Gezonde en groene groei. De groei van de Utrechtse stadsbevolking naar 400.000 inwoners drukt op de leefbaarheid maar kan een bijzondere kans zijn als we op tijd toekomstbestendige beslissingen over de bereikbaarheid en leefbaarheid durven nemen. Dit gaat dan met name over: luchtkwaliteit, bereikbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De leefbaarheid van de kleine kernen is daarin essentieel, als daar het leefklimaat aantrekkelijk blijft neemt de directe druk op de stad minder snel toe en blijft de hele provincie bereikbaar ipv alleen de stad als belangrijkste middelpunt.

- (Maatwerk in) bereikbaarheid. Doorstroom van west naar oost in het hele land. Wat voor Utrecht belangrijk is, is voor heel Nederland belangrijk. Men noemt het niet voor niets de draaischijf van Nederland. Als het hier vast staat, staat het overal vast. Zowel OV als auto. Op dit moment is er landelijk te weinig aandacht voor deze regio in het benaderen van het bereikbaarheidsvraagstuk als integraal ontwikkelpunt (vooral lekker verbreden - Amelisweerd! - zonder lange termijn visie). Dus: meer OV-knooppunten en toekomstbestendiger beslissingen van besteding voor autoverkeer en verbetering van de doorfietsroutes. 2050 is de scope, niet de volgende verkiezingen.



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats?

- Gezonde, dus groene economische groei.

- Aansluiting onderwijs / arbeidsmarkt op alle schoolniveaus.

- Bereikbaarheid in reistijd (aansluiting OV-fiets-auto).

- Versterken van gemeentelijk en regionale bestuurskracht om vertrouwen in onze democratische rechtsstaat te behouden en vergroten.

- Goede zorg, waarbij het beschermen van gezondheid een belangrijker plaats moet krijgen (mooi voorbeeld: Overvecht).



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze kijkers en luisteraars wilt zeggen?

Goed onderwijs, goed werk en goede zorg, D66 krijgt het voor elkaar!



