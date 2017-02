Slachtoffer steekpartij Croeselaan verkeert in kritieke toestand

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 16:41 uur | update: 17:05 uur

UTRECHT - De toestand van de vrouw die dinsdagochtend is neergestoken op de Utrechtse Croeselaan is kritiek. Het slachtoffer is na het incident geopereerd in een specialistisch ziekenhuis.



De politie hield kort na de steekpartij een 31-jarige man aan. Hij zou over de Croeselaan zijn gerend en bij de Moreelsebrug in botsing zijn gekomen met de vrouw. Daarop stak hij het slachtoffer in haar buik. In eerste instantie had de vrouw niks door, maar even later zakte ze in elkaar. Het steekwapen zou ongeveer 75 meter verderop zijn gevonden.



Een groot gebied werd na het incident afgezet voor onderzoek. Een shovel werd neergezet om de vrouw uit de wind te houden. Het gerucht gaat dat een bouwvakker achter de dader is aangegaan, maar dat is niet bevestigd.



Zeker zes politieauto's en meerdere ambulances gingen ter plaatse. Ook kwam er een trauma-arts met een helikopter. De recherche doet onderzoek naar de aanleiding en toedracht van de steekpartij. Op de plek van het incident hebben specialisten van de Forensische Opsporing een onderzoek ingesteld. Ook zijn er meerdere getuigen gehoord.



Bekijk de RTV Utrecht-reportage over de steekpartij.



