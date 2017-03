"UKiest: Wat moet er anders in de ouderenzorg?"

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 06:00 uur

Huisarts Monique Munters heeft het naar zin in het woon-zorgcentrum in Oudewater. Foto: RTV Utrecht / Jiri Glaap

PROVINCIE UTRECHT - De ouderenzorg heeft afgelopen jaren flink moeten inleveren. Verzorgingshuizen gingen dicht en ouderen moesten langer thuis wonen. Maar met de verkiezingen in zicht willen veel partijen toch weer meer geld voor de ouderenzorg.



Zelfs regeringspartijen VVD en PvdA willen er de komende jaren meer geld voor uittrekken. Oppositiepartijen noemen dat hypocriet. Zo was de SP afgelopen jaren al fel tegen de bezuinigingen.



UVandaag-stamgast en huisarts Monique Munters ging voor de verkiezingsserie van RTV Utrecht op bezoek bij een woon-zorgcentrum in Oudewater. Met weinig geld probeert de directie daar er het beste van te maken. En dat lijkt te lukken, de bewoners zijn tevreden. Maar daarvoor moet de directie wel elk dubbeltje omdraaien.



DE PLANNEN

Mark Rutte verbaasde begin februari zijn collega-lijsttrekkers nog door 2 miljard euro extra uit te willen trekken voor de ouderenzorg. Zo reageerde het CDA verbaasd op de website van de NOS: "Wij vragen hier al jaren om, maar de VVD wilde niet. En nu ineens wel."



Volgens het CDA zelf zit het goed mis in de zorg- en verpleeghuizen. Personeel zit steeds vaker achter de computer. Minder regels dus, als het aan het CDA ligt, zodat de werknemers weer kunnen doen waarvoor ze zijn opgeleid. Ook de SGP acht het tijd voor verandering. Vrijwilligers en mantelzorgers worden volgens de partij gestraft voor hun werk, dat moet anders.



Woensdagavond 1 maart is Mark Rutte te gast in U Kiest. Hij vertelt onder andere wat zijn plannen zijn in de ouderenzorg.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht