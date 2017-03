Debat over 'probleemjongeren' in Amersfoort

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 06:00 uur

Eén van de buurtvaders in Amersfoort. Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger

AMERSFOORT - Sinds de ongeregeldheden tijdens Oud en Nieuw staat de Amersfoortse wijk De Koppel te boek als probleemwijk. Maar er zijn meer wijken waar jongeren zich misdragen en al snel probleemjongeren worden genoemd. In samenwerking met nieuwsblad De Stad Amersfoort en de Bibliotheek Eemland organiseert RTV Utrecht een debat over 'probleemjongeren'.



Onder andere de Amersfoortse burgemeester Lucas Bolsius en raadslid Youssef el Messaoudi schuiven aan. Ook Ans Mers, directeur van wijkcentrum het Klokhuis praat mee.



BUURTVADERS

Buurtvaders spelen in Amersfoort een belangrijke rol als het gaat om het behouden van de rust en de vrede in de wijk. "Wij zorgen dat het hier rustig blijft", zegt één van de buurtvaders. RTV Utrecht heeft een kijkje mogen nemen in het werk van deze groep mannen die 's avonds de straat op gaan om jongeren aan te spreken.



IEDEREEN WELKOM

De avond wordt gehouden in bibliotheek Eemland aan het Eemplein. Iedereen is welkom om mee te praten over dit onderwerp. RTV Utrecht nodigt samen met haar partners vooral jongeren uit om deel te nemen. Om acht uur trapt voormalig RTV Utrecht-presentatrice Eva Brouwer de avond af. De inloop is vanaf 19.30 uur.



Nieuwsblad De Stad Amersfoort, bibliotheek Eemland en RTV Utrecht werken sinds vorig jaar samen om Amersfoortse onderwerpen samen onder de loep te houden. Eerder werden al debatavonden georganiseerd over vluchtelingen en topsport.



