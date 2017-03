Te koop: onbewoonde eilandjes op Vinkeveense Plassen

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 12:00 uur | update: 12:05 uur

VINKEVEEN - Je eigen onbewoonde eilandje bezitten: het kan straks in de gemeente De Ronde Venen. Op de Vinkeveense Plassen gaan 44 legakkers onder de hamer. Dat zijn smalle eilandjes die ontstaan zijn door turfwinning in de vorige eeuw.



"Op je eigen eiland is het heerlijk vertoeven", zegt wethouder Anco Goldhoorn. "Je bootje aanleggen, picknicken, genieten van het uitzicht, de rust, de weidsheid. Alleen of met vrienden. En dat op een steenworp afstand van Amsterdam en Utrecht."



Wie een legakker weet te bemachtigen moet er wel voor zorgen dat deze goed onderhouden wordt. De eilandjes dreigen weg te spoelen. Alleen het beschoeien van oevers kan dit voorkomen, maar dat is een kostbare operatie. De nieuwe eigenaren draaien voor die kosten op.



Bebouwing, zoals een blokhut, is niet toegestaan op de legakkers. De gemeente onderzoekt met een bestemmingsplanprocedure of de gebruiksmogelijkheden in de toekomst kunnen worden verruimd.



Op 18 april aanstaande is de openbare veiling in Vinkeveen.



