Buma (CDA): verkeerssituatie in stad Utrecht is dramatisch

Buma in de studio van RTV Utrecht. Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Sybrand Buma maakt zich grote zorgen over het verkeer in de binnenstad van Utrecht. De gemeente heeft de stad autoluwer gemaakt, maar volgens de CDA-lijsttrekker is het daardoor onveiliger geworden.



"De bedoeling was betere en veiligere circulatie, ruim baan voor het langzame verkeer", zegt Buma. "Maar uiteindelijk loopt iedereen elkaar hier in de weg."



De CDA'er was dinsdag te gast bij RTV Utrecht en kaartte de "dramatische" verkeerssituatie aan. "Ik ben geen Utrechter maar ik reed net weer even door de stad, en ik kan me voorstellen dat mensen daar wel genoeg van hebben."



VERKEERSBESLUITEN

Het huidige Utrechtse stadsbestuur voerde de afgelopen tijd onder meer een milieuzone in. Ook worden er zogenoemde stadsboulevards gemaakt, met minder rijstroken en meer aandacht voor voetgangers en fietsers.



Slechte maatregelen, aldus Buma. "Het heeft niet de oplossing gebracht die moet. Op zo'n moment moet een college niet bokkig zeggen: we doen het zo want we hebben het zo bedacht."



A27

Buma is wel voorstander van de verbreding van de A27 bij Amelisweerd. "Die is toch echt wel nodig."



"Als je niet wil dat om Utrecht iedereen stilstaat en de uitlaatgassen nog meer in het rond gaan, dan zal je de weg moeten verbreden. Om te voorkomen dat Utrecht alleen nog maar bekend wordt van de file top 10.



Interviews met Buma zijn hier (Facebook) en hier (U Vandaag) terug te kijken. Woensdag komt opnieuw een lijsttrekker langs: dan is het de beurt aan premier Rutte van de VVD.



