Kim Jong-un mengt zich in posterplakoorlog

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 20:28 uur | update: 20:30 uur

Foto: Twitter Sjirk Kuijper

ACHTERVELD - In Achterveld zijn meerdere verkiezings-billboards volgeplakt met posters van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un.



Volgens de Leusder Krant is het een grapje van de lokale carnavalsvereniging De Buughoazen.



"Kandidaten als Rutte, Buma, Wilders en Klaver lijken het te kunnen schudden bij de Tweede Kamerverkiezingen nu ook de Noord-Koraanse leider Kim Jong-un zich in de strijd heeft gemengd", schrijft de krant met een knipoog.



De Kim Jong-un-posters hangen over posters heen die wel zijn toegestaan op de billboards. Op sommige andere plekken in de provincie vliegen politici elkaar in de haren omdat posterplakkers elkaar te weinig ruimte zouden gunnen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



verberg de 3 reacties | naar nieuwsoverzicht »

Reacties van lezers De billboards hebben totaal geen invloed op het stemgedrag. Dat zegt dan weer meer dan genoeg over het intelligentieniveau van de fanatieke (over)plakkers. Geweldig dat die figuren op deze manier te kakken worden gezet. Lombokker uit Utrecht | 28-02-2017 21:38 uur De andere lijsttrekkers hebben nu al verloren; Kim Jong Un heeft tot nu toe bij alle verkiezingen 100% van de stemmen gehaald. Thomas uit Utrecht | 28-02-2017 21:00 uur Volgens mij doet een politieke beweging mee waar men geen lid van kan worden en de leider wil niets horen van en rechter of de media. Ik zie daarom geen verschil tussen Kim Young Geert en Kim Young Il mootjerds uit Utreg | 28-02-2017 20:41 uur

Nieuwsoverzicht