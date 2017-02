Topdrukte bij U-OV tijdens voorjaarsstorm

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: dinsdag 28 februari 2017, 21:29 uur | update: 21:30 uur

Archieffoto. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De storm van afgelopen donderdag is met gejuich ontvangen bij U-OV. De Utrechtse bus- en tramvervoerder had ruim dertig procent meer reizigers.



Op een normale werkdag maken 160.000 reizigers gebruik van U-OV, donderdag waren het er zo'n 210.000. Die avond raasde een storm over Nederland, met in de provincie Utrecht windstoten van ruim 100 kilometer per uur.



Het vervoersbedrijf denkt dat niet alleen het slechte weer leidde tot meer klanten. Het feit dat de NS minder treinen inzette, zorgde er mogelijk ook voor dat meer mensen de bus en tram namen.



Het vorige reizigersrecord van U-OV was op donderdag 17 november 2016. Toen was het ook slecht weer en stapten ongeveer 195.000 mensen in.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht