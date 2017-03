Hertje kijkt in de koplampen op de A2

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 06:16 uur | update: 06:24 uur

Foto: Rijkswaterstaat

VIANEN - Groot alarm in de vroege woensdagochtendspits op de A2 bij Vianen. In de middenberm van de snelweg liep ineens een hertje.



Het beest dook op bij de afrit Vianen. Hoe het daar terechtkwam is onduidelijk. Op last van Rijkswaterstaat werd het verkeer korte tijd stilgezet om het hertje in veiligheid te brengen.



Lang duurde het allemaal niet. Het beest schoot op een zeker moment verschrikt de bosjes in, waarna de weg weer werd vrijgegeven.



