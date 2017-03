Inwoners Lopik laten de drank even staan

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 07:50 uur | update: 07:50 uur

LOPIK - Het carnaval is achter de rug en dat betekent dat de vastentijd is aangebroken. In Lopik doet een groep inwoners mee aan de landelijke actie 'IkPas', ze drinken tot eind maart geen druppel alcohol.



Linda Buitelaar, ambassadrice van de actie, wil met haar deelname "de bewustwording verhogen dat drinken gezellig is, maar ook veel schade kan opleveren, vooral voor jongeren." De actie is daarbij vooral gericht op ouders en opvoeders. "Die moeten het goede voorbeeld geven."



Buitelaar hoopt dat mensen in ieder geval een poging gaan doen om mee te doen. "Het geeft niet als het je halverwege niet meer lukt, maar het zou mooi zijn als iedereen het volhoudt."



