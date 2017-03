Klaarovers helpen padden de weg over in Soest

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 08:26 uur | update: 08:32 uur

Foto: Het Groene Wiel

SOEST - Het is weer de tijd van het jaar van de paddentrek. Duizenden padden trekken de komende weken naar waterrijke gebieden om zichzelf voort te planten. De tocht is vaak heel gevaarlijk en kost jaarlijks vele paddenleventjes. In Soest is daarom een speciale werkgroep in het leven geroepen om de dieren veilig de weg over te helpen.



In alle vroegte trekken de paddenredders van Soest erop uit om zoveel mogelijk padden over te zetten. Als volleerd klaarovers brengen ze de padden naar de overkant van de weg.



De padden overwinteren in Peijnenburg in het bos, waar ze beschutting zoeken tegen de kou. Als het in het voorjaar tijd is om te paren, keren ze terug naar de plaats waar ze zelf ter wereld zijn gekomen, vertelt Tim de Wolf van de Paddentrekgroep Soest. Dat kan al gauw een tocht van zo'n anderhalve kilometer zijn.



De paddentrek komt nog wat moeizaam op gang, zegt De Wolf. Sinds vorige week zijn een stuk of honderd padden overgestoken. "Padden gaan trekken als het een graad of 6 is en het liefst een beetje regent. Naarmate het jaar vordert worden ze minder kieskeurig met de weersomstandigheden."







