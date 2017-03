Diepe rouw bij Rabobank om doodgestoken vrouw

Door de nieuwsredactie geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 09:05 uur | update: 09:52 uur

Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel

UTRECHT/SOEST - Bij de Rabobank op de Croeselaan in Utrecht zijn bloemen gelegd op de plek waar gisteren een 41-jarige vrouw uit Soest is neergestoken. De vrouw overleed later aan haar verwondingen.



In de bank is een condoleanceregister geopend voor Corrie van Barneveld-Van den Brink, een medewerkster van de bank. Vanmorgen stonden daar al veel steunbetuigingen in. Voor de Rabobank hangt een vlag halfstok en er staat een beveiliger op de plek waar zich het drama heeft afgespeeld.



Over de achtergrond van de dodelijke steekpartij is verder nog niets bekend. De vermoedelijke dader zit in beperking, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken.



BOTSING

De politie hield kort na de steekpartij dinsdagochtend een 31-jarige man aan. Hij zou over de Croeselaan zijn gerend en bij de Moreelsebrug in botsing zijn gekomen met de vrouw. Daarop stak hij het slachtoffer in haar buik.



In eerste instantie had de vrouw niks door, maar even later zakte ze in elkaar. Het steekwapen zou ongeveer 75 meter verderop zijn gevonden.



