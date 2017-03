Speciale eenheid uit Soesterberg beschermt Wilders

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 09:47 uur | update: 10:43 uur

PVV-leider Wilders bij een bezoek aan Utrecht Overvecht Foto: ANP Robin van Lonkhuijsen

SOESTERBERG - Sinds een paar dagen helpt een speciale eenheid van de marechaussee†bij het beveiligen van Geert Wilders. Het gaat om de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB), die zijn basis heeft in Soesterberg, meldt de Telegraaf.



De medewerkers van de BSB zouden taken hebben†overgenomen†van de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB). Die raakte†vorige week in opspraak†vanwege een agent, die informatie had doorgespeeld aan mensen in zijn omgeving. Na het horen van dit nieuws liet Wilders weten dat hij zich niet langer veilig voelde.



De BSB fungeert als arrestatie- en observatieteam. De eenheid†verzorgt onder meer de bewaking van ambassades in landen als Irak en Afghanistan. Ook begeleiden BSB-medewerkers belangrijke Nederlandse ambtenaren, politici en gasten. Leden van de brigade hebben in tegenstelling tot DBB'ers een militaire achtergrond.



UTRECHTSE POLITIEMAN

De ophef rond de DBB†ontstond na de arrestatie van Faris K., die deel uitmaakte van het beveiligingsteam rond Wilders. K. werkte in het verleden voor de politie in Utrecht, waar hij al eens bestraft werd voor het schenden van zijn ambtsgeheim.



Inmiddels is K. weer op vrije voeten.







