Politie bedankt omstanders verkeersongeluk Maarssen

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 10:28 uur | update: 10:50 uur

Foto: Politie Stichtse Vecht

MAARSSEN - De politie Stichtse Vecht is vol lof over het gedrag van omstanders bij een ongeluk dinsdagochtend op de Zuilense Ring in Maarssen. Die schoten de politie en ambulancebroeders spontaan te hulp, schrijft de politie op zijn Facebookpagina.



Bij het ongeluk reed een auto tegen een talud aan en vloog enkele meters door de lucht. De bestuurder kwam bekneld te zitten. De politie schrijft dat omstanders hielpen bij het fixeren van de nek van het slachtoffer. Een vrachtwagenchauffeur creŽerde een buffer, zodat de hulpdiensten veilig hun werk konden doen op de drukke autoweg. Ook was er toevallig een huisarts in de buurt die zijn diensten kon bewijzen.



"Grote klasse", noemt het korps alle hulp. "Mooi om te zien hoe iedereen in het geval van nood voor elkaar klaarstaat."



