Proef koopzondag De Bilt verlengd

DE BILT - De raad van gemeente De Bilt heeft besloten de proef voor een zondagopenstelling te verlengen tot 1 juli. Sinds september 2016 wordt hiermee getest, de proef zou in eerste instantie een half jaar duren. (zie bericht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1464543/groen-licht-voor-verruiming-koopzondag-de-bilt.html)



Initiatiefnemers VVD en D66 van gemeente De Bilt vinden het jammer dat de koopzondag nog niet definitief wordt ingevoerd. Aan de andere kant zijn ze blij dat de proef is verlengd, hiermee is de zondagopenstelling niet gelijk helemaal van de baan. "Nu kan het college een goed eindrapport (laten) opstellen van waaruit een discussie plaatsvindt waarbij alle belangen worden afgewogen", zegt VVD-raadslid Christiaan van Nispen tot Sevenaer.



Dolf Smolenaers (D66) vult aan: "Wij willen dat de ondernemers de vrijheid hebben om zelf te bepalen wanneer ze open gaan. Bezoekers kunnen zelf de keuze maken of ze er gebruik van willen maken."



In mei moet een eerste besluit worden gemaakt over de openstelling.



