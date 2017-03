Gestolen auto Vleuten bij Hoogeveen ontdekt

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 10:00 uur | update: 10:55 uur

Foto: Nate Steiner, Flickr

VLEUTEN/HOOGEVEEN - Een auto uit Vleuten die vannacht is gestolen is snel weer teruggevonden. Het voertuig dook op in Drenthe.



De politie Vleuten De Meern meldt via Twitter dat de auto een "hit" gaf bij een controle op de A28 bij Hoogeveen. Dat gebeurde via de zogeheten ANPR, een scan met een veiligheidscamera van de kentekenplaten van passerende auto's. De politie in Assen heeft ťťn arrestatie verricht.



"Auto terug, eigenaar blij", zo vat de politie de zaak kernachtig samen.



