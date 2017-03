Voormalig Twente-talent Ould-Chikh traint mee bij FC Utrecht

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 10:54 uur | update: 10:55 uur

Foto: FC Utrecht

UTRECHT - Bilal Ould-Chikh traint vanaf woensdag mee met FC Utrecht. Mogelijk kan de 19-jarige aanvaller in de toekomst een contract tekenen bij de club van trainer Ten Hag.



Ould-Chikh stond enkele jaren terug bij FC Twente bekend als toptalent. Hij debuteerde in 2014 op 16-jarige leeftijd in de Eredivisie. Een jaar later vertrok hij naar de Portugese topclub Benfica, maar daar kwam hij niet aan de bak.



Zijn contract bij die club werd ontbonden, dus nu is Ould-Chikh vrij om mee te trainen op Zoudenbalch. "FC Utrecht en de 19-jarige meervoudig jeugdinternational benutten de komende periode om te zien of ze iets voor elkaar kunnen betekenen", staat op de site van de club.



