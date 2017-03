Jeugdraad wil op elke mbo een stembureau

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 05:56 uur | update: 11:14 uur

UTRECHT - De Nationale Jeugdraad stond dinsdag zonder afspraak op de stoep bij de Utrechtse burgemeester Van Zanen. "We willen dat elke mbo-school een stembureau krijgt", luidde de noodkreet. Utrecht doet volgens de organisatie te weinig om jongeren naar de stembus te lokken.



Met de actie "Stembureau komt naar je toe", wil de raad jongeren over de streep trekken om te gaan stemmen "Van alle leeftijdsgroepen is de opkomst onder 18- tot 25-jarigen traditioneel het laagst", vertelt Caesar Bast, voorzitter van de Nationale Jeugdraad. "Op mbo-scholen zitten anderhalf miljoen leerlingen, verspreid over heel het land. Als ze allemaal naar de stembus gaan, zijn ze goed voor 13 zetels."



Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben gehoor gegeven aan het initiatief. Maar Utrecht blijft achter. "Dat komt omdat scholen vaak geld vragen voor het plaatsen van een stembureau. Wij kiezen dan liever voor een gratis plek, dan een mbo-school waar we soms duizend euro voor betalen", vertelt woordvoerster van de gemeente Utrecht, Maud van Leeuwen.



Helaas was Van Zanen niet op zijn kantoor. Volgende week krijgt de jongerenraad nog een kans om het initiatief tegenover de burgemeester te verdedigen. De gemeente kan er dan pas over vier jaar gehoor aan geven. De 180 loketten voor deze verkiezingen zijn al geregeld.



