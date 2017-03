Doe Maar geeft concert in paleistuin

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 11:30 uur | update: 11:35 uur

Henny Vrienten in 2016 in de Ziggo Dome Foto: ANP Ferdy Damman (Foto 1 van 2) Het optreden van Damien Rice in de paleistuin Foto: RTV Utrecht (Foto 2 van 2) ‹ ›

SOESTDIJK - Aan de lijst met artiesten die een optreden geven of hebben gegeven in de tuin van Paleis Soestdijk kan weer een nieuwe naam worden toegevoegd: Doe Maar maakt op vrijdag 7 juli zijn opwachting.



De band van Henny Vrienten en Ernst Jansz komt in het najaar weer bijeen voor een groot concert op het strand van Scheveningen. Het optreden op Soestdijk loopt daarop vooruit.



Doe Maar was in de jaren tachtig enorm populair met hits als '32 Jaar (sinds 1 dag of 2)', 'Doris Day', 'Is Dit Alles' en 'De bom'. In 1984 nam Doe Maar afscheid, maar de band kon het optreden niet laten. Er volgden verschillende uitverkochte reŁnieconcerten, met vorig jaar drie keer een uitverkochte Ziggo Dome.



Behalve Doe Maar treden in de eerste helft van juli ook Van Morrison en Racoon op in de paleistuin. In die setting zijn vorig jaar al concerten geweest van Damien Rice, BLōF en Counting Crows.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht