Politie Amersfoort tasert onschuldige man

AMERSFOORT - De politie in Amersfoort heeft vannacht een onschuldige man aangevallen met een stroomstootwapen. De politie experimenteert sinds kort met tasers en het ging helemaal mis. De politie bevestigt het incident na een verhaal van het AD.



Rond 1.00 uur ontstond onrust in een flat aan de Puntenburgerlaan in de wijk Soesterkwartier. De man ging samen met zijn vrouw op de herrie af en zou vervolgens uit het niets zijn getaserd.



Zijn vrouw vertelt haar verhaal aan de de krant. "Het leek alsof hij met een pistool was neergeschoten, maar dan zonder bloed. Ik vroeg de agenten: wat hebben jullie gedaan?"



TIA EN HARTPROBLEMEN

"Mijn partner heeft vorig jaar een TIA gehad en hij heeft ook een lekkende hartklep en een gevaarlijk hoge bloeddruk. Hij moest met de ambulance naar het Meander omdat zijn hartslag niet in orde was."



Inmiddels is de man weer thuis, hij zou nog wel een gekneusde arm hebben van de ruige aanhouding. Vandaag wil hij een klacht indienen bij de politie.



REACTIE POLITIE

Een politiewoordvoerder zegt dat de man werd verward met iemand anders die regelmatig overlast veroorzaakt. "Je moet je voorstellen dat het een gespannen situatie was."



"We zagen bij de lift een man met lang vlassig haar en dachten dat dit de verdachte was. We sommeerden hem te gaan liggen, maar hij luisterde niet meteen en pakte iets uit zijn zak wat later zijn sleutelbos bleek te zijn. We hebben daarop het stroomstootwapen tegen hem gebruikt."



