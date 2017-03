Zoektocht in Loenersloot naar vermiste man levert niets op

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 11:50 uur | update: 11:50 uur

Foto: Peters Hotnews

LOENERSLOOT - De politie heeft in het water bij Loenersloot gezocht naar een man die sinds vorige maand vermist wordt. Er is niets gevonden.



De 53-jarige Shero Hussain Amin uit Loenen aan de Vecht wordt sinds 13 februari vermist. Zijn auto is later teruggevonden in de buurt van de locatie waar nu in het water is gezocht.



Shero droeg op het moment van zijn verdwijnen een olijfgroene broek, donkergroene winterjas en bruine hoge schoenen. Er zijn zorgen om zijn welzijn, omdat hij afhankelijk is van medicatie.















