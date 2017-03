Burgemeester Heuvelrug wil 'stelfies' op 15 maart

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 12:18 uur | update: 12:35 uur

Foto: RTV Utrecht / Dennis van Ommeren

UTRECHTSE HEUVELRUG - Burgemeester Frits Naafs van Utrechtse Heuvelrug roept zijn inwoners op een 'stelfie' van zichzelf te maken tijdens de Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 15 maart. Hij hoopt dat het aanstekelijk werkt als mensen een foto van zichzelf bij een stembureau maken.



Een 'stemfie' bestond al en burgemeester Naafs wilde een eigen variant. Hij wil dat zo veel mogelijk stemgerechtigden uit zijn gemeente ook daadwerkelijk gaan stemmen: "Ik vind het belangrijk dat mensen gebruik maken van hun stemrecht. Niet zo heel ver hier vandaan mogen mensen niet stemmen. We moeten er zuinig op zijn en absoluut niet slordig mee omgaan."



Naafs denkt dat stemmen door de 'stelfie' leuker wordt. Utrechtse Heuvelrug heeft overigens niets te klagen over de opkomst tijdens verkiezingen. Toch start de gemeente deze campagne. Naafs: "Onze opkomst ligt bij alle verkiezingen boven het landelijk gemiddelde. Maar we hopen op deze manier een nóg betere opkomst te krijgen."



PRIVACY

Het maken van een foto in een stemhokje ligt bij sommige mensen gevoelig. Zo kan het de privacy aantasten. Naafs benadrukt daarom dat hij mensen niet oproept om de foto in het stemhokje te maken: "Het is de bedoeling dat mensen hun 'stelfie' maken vóórdat ze het stemhokje ingaan of als ze gestemd hebben. Op die manier willen we vervelende situatie voorkomen."



VERSLAGGEVER

Burgemeester Naafs gaat tijdens de verkiezingen op woensdag 15 maart langs bij alle zesentwintig stembureaus in zijn gemeente. Hij doet dan ook op social media verslag van zijn ervaringen: "Ik plaats berichtjes en foto's op mijn twitter. Maar ik ga zelf ook mensen interviewen; dat doe ik dan live via mijn Persiscope-account. Mensen zijn niet verplicht om te vertellen op wie ze gestemd hebben, maar ik vind het wel leuk om met hen in gesprek te gaan."





