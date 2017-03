Dodelijke steekpartij Croeselaan was toeval

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 12:48 uur | update: 12:54 uur

Foto: Koen Laureij (Foto 1 van 8) Foto: Koen Laureij (Foto 2 van 8) Foto: Koen Laureij (Foto 3 van 8) Foto: Koen Laureij (Foto 4 van 8) Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel (Foto 5 van 8) Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel (Foto 6 van 8) Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel (Foto 7 van 8) Foto: RTV Utrecht / Marc van Rossum du Chattel (Foto 8 van 8) ‹ ›

UTRECHT - De doodgestoken vrouw op de Utrechtse Croeselaan was op het verkeerde moment op de verkeerde plek. De dader is hoogstwaarschijnlijk geen bekende van haar, laten meerdere bronnen weten aan RTV Utrecht.



De 41-jarige Corrie werd dinsdagochtend vlak voor het hoofdkantoor Rabobank doodgestoken. De vrouw werkte daar al twintig jaar.



Ooggetuigen vertellen dat een verwarde man kwam aanrennen en op de kruising richting de Moreelsebrug toevallig tegen de vrouw opbotste en haar daarna neerstak.



RABOBANK

Medewerkers van de Rabobank rouwen om de dood van hun collega. In het hoofdkantoor is een condoleanceregister geopend. Ook hangt de vlag halfstok en zijn er bloemen gelegd.



Tijdens een bijeenkomst voor het personeel is woensdagochtend een minuut stilte gehouden.



VERDACHTE

De politie hield kort na de steekpartij dinsdagochtend een 31-jarige man aan. Hij zit in beperking, wat inhoudt dat hij alleen met zijn advocaat mag spreken.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht