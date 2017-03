Wie wint de titel Fietsstad 2018?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 14:34 uur | update: 14:34 uur

Foto: RTV Utrecht

UTRECHT - Je kan weer stemmen op de titel Fietsstad 2018. Een verkiezing van de Fietsersbond waarmee ze per gemeente onderzoeken hoe tevreden fietsers zijn over het fietsen in hun gemeente.



Het is een eer om de titel te dragen, trekt meer bezoekers naar je gemeente en straalt goed uit naar buitenlandse bezoekers vindt de Fietsbond. "Het uiteindelijke doel is om de kwaliteit van het Nederlandse fietsbeleid verder te verbeteren", zegt Jaap Kamminga, projectcoördinator Fietsstad van de Utrechtse bond.



Voor het eerst dit jaar hoeft een gemeente zich niet actief aan te melden om kans te maken op de titel. Kamminga: "We hopen dat we zo verborgen parels vinden. Gemeenten die het goed doen voor fietsers, maar dit niet van de daken schreeuwen."



Stemmen kan nog tot en met 31 mei op fietsstad2018.nl. In eerdere verkiezingen waren in Utrecht onder meer de gemeenten Utrecht, Woerden en Nieuwegein in de race voor de titel van Fietsstad. Houten won de verkiezing in 2008. Nijmegen mag zich dit jaar Fietsstad noemen.



