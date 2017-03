Insluipers betrapt bij kantoren in Utrecht

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 13:09 uur | update: 13:14 uur

Foto: Lex van Lieshout, ANP

UTRECHT - In Utrecht zijn twee mannen aangehouden voor poging tot diefstal en insluiping. Beide verdachten zitten vast.



De mannen, 21 en 24 jaar oud, probeerden dinsdagavond rond 18:00 uur binnen te komen bij een aantal kantoorpanden op de Kanaalweg. Een getuige betrapte de insluipers en schakelde de politie in.



De verdachten hadden geen gestolen spullen in hun bezit.



