Haarspecialist nog gesloten na megaroof

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 13:32 uur | update: 16:29 uur

Foto: RTV Utrecht / Myrthe Derickx (Foto 1 van 5) Foto: RTV Utrecht / Myrthe Derickx (Foto 2 van 5) Foto: RTV Utrecht / Myrthe Derickx (Foto 3 van 5) Foto: RTV Utrecht / Myrthe Derickx (Foto 4 van 5) Foto: Real Hair Online (Foto 5 van 5) ‹ ›

UTRECHT - Haarspecialist Real Hair Online is woensdag, na de megaroof een dag eerder, nog gesloten. De inbraak heeft heel veel schade aangericht.



In de nacht van maandag op dinsdag maakten criminelen voor tienduizenden euro's aan extensions en pruiken buit in de winkel. Ook roofden ze geld uit de kassa.



Schappen en kasten zijn stukgeslagen en de kabels van de pinautomaat zijn doorgeknipt waardoor klanten niet kunnen pinnen. Het politieonderzoek is nog in volle gang.



De vestiging hoopt later deze week weer te openen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht