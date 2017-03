In beeld: gewonde meeuw gered

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 14:11 uur | update: 14:11 uur

Foto: Caspar Huurdeman

BAARN/HOOGLAND - Anita van de Dierenambulance Eemland trok woensdag alles uit de kast om een gewonde meeuw te redden.



De pechvogel liep verloren rond op een polderweg tussen Baarn en Hoogland. Het dier kon niet meer vliegen, mogelijk door een gebroken vleugel.



Anita aarzelde niet en pakte haar visnet uit de bus om de meeuw te vangen. Uiteindelijk moest ze in een sloot langs de Grimmesteinseweg springen om de vogel uit het water te halen. Als 'dank' beet de onfortuinlijke meeuw Anita in de vingers.



Het dier is naar de Vogelopvang Soest gebracht om opgelapt te worden.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht