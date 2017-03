Joosten scheurt kruisband op training

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 14:55 uur | update: 15:12 uur

Foto: ANP

UTRECHT - FC Utrecht hoeft dit seizoen niet meer te rekenen op Patrick Joosten. De 20-jarige aanvaller heeft op een training woensdagochtend zijn voorste kruisband gescheurd.



Hij moet geopereerd worden. Dat is een flinke domper voor de jeugdinternational, die net een beetje zijn draai had gevonden bij FC Utrecht.



Dit seizoen speelde hij dertien wedstrijden in het eerste elftal; zes keer had hij een basisplaats. Joosten maakte in 2015 de overstap van NEC naar FC Utrecht.







