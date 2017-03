Woudenberger moet cel in voor seks met minderjarige

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 14:12 uur | update: 16:26 uur

Foto: Roos Koole, ANP

WOUDENBERG - Een 35-jarige man uit Woudenberg is veroordeeld tot een gevangenisstraf van anderhalf jaar, waarvan zes maanden voorwaardelijk, voor grooming en ontucht met een 14-jarig meisje uit België.



Tijdens chatgesprekken stuurden zij elkaar seksueel getinte foto's. Daarna is het tot een afspraak gekomen en hebben ze seks gehad in het busje van de man.



De Woudenberger zocht in maart 2015 contact met het meisje via Facebook. In de chatgesprekken stuurde hij aan op een ontmoeting, die in de zomer van datzelfde jaar plaatsvond. De man heeft hierbij misbruik gemaakt van het vertrouwen dat het jonge meisje in hem had, oordeelt de rechtbank Midden-Nederland. Hij zette zijn lustgevoelens boven de negatieve gevolgen voor het meisje.



VERMINDERD TOEREKENINGSVATBAAR

De Woudenberger is onderzocht door deskundigen. Hieruit blijkt dat hij narcistische en dwangmatige persoonlijkheidstrekken heeft. De man zegt dat hij spijt heeft en open staat voor hulpverlening. De rechtbank beschouwt hem als verminderd toerekeningsvatbaar. Hij komt onder toezicht van reclassering te staan en moet een behandeling ondergaan. Ook mag hij geen contact meer opnemen met het meisje.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht