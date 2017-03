Woerden start met behandeling zieke kastanjes

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 15:39 uur | update: 15:45 uur

WOERDEN - De Wageningen Universiteit wil met een speciale warmwaterbehandeling zieke paardenkastanjes redden rondom het Woerdense Excercitieveld. Vanaf half maart worden de vijftien zieke bomen aangepakt.



De bomen met de zogenoemde kastanjebloedingsziekte worden ingepakt met speciale slangen waardoor 48 uur lang, warm water wordt geleid. De bacterie die de ziekte veroorzaakt wordt dan gedood. Ze staan langs het evenemententerrein en zonder behandeling kunnen de bomen afsterven en omvallen.



LEVENSDUUR

Met deze nieuwe bestrijdingsmethode kan de levensduur van de bomen verlengd worden, zo denken de behandelaars die over twee weken beginnen aan de klus. Niet iedere boom kan geholpen worden, vandaar dat eerst in kaart is gebracht welke kastanjes geschikt zijn voor de warmwaterbehandeling.



De bomen die succesvol behandeld kunnen worden staan allemaal aan de kant van de Oostlaan. De warmwaterbehandeling is nog nooit op grote schaal getest, vandaar dat de bomen door deskundigen een vol jaar intensief worden gecontroleerd.



De bomen die niet geschikt zijn voor de behandeling worden in de gaten gehouden. Zo wordt gekeken of ze gevaar opleveren voor de omgeving. In geval van nood worden die gekapt of fors gesnoeid.





