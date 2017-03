Beer Bolke (40) van Dierenpark Amersfoort overleden

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 15:59 uur | update: 16:09 uur

Foto: Dierenpark Amersfoort

AMERSFOORT - Beer Bolke van Dierenpark Amersfoort is overleden. Vorige maand vierde ze nog haar veertigste verjaardag. Ze was daarmee het oudste roofdier van de dierentuin.



"Bolke werd woensdagmorgen aangetroffen in een bepaalde houding die duidelijk maakte dat er iets niet goed zat", vertelt parkmedewerker Hylke Steggerda. "Na onderzoek werd vastgesteld dat behandeling niet zou leiden tot een waardig leven. Daarom is besloten om haar te laten inslapen." Mogelijk leed de beer, die oma was van de tweeling Peppie en Kokkie, aan een hersenziekte.



Bolke heeft haar hele leven in Dierenpark Amersfoort gewoond. Ze was dan ook een 'bekend gezicht' voor de bezoekers en de medewerkers. Dat ze veertig jaar is geworden, is volgens de dierentuin bijzonder. Gemiddeld worden beren in het wild 25 jaar.



