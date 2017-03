Even voorstellen: Maarten Hijink SP

Door de nieuwsredactie · geplaatst: zaterdag 25 februari 2017, 18:00 uur | update: woensdag 1 maart 2017, 17:07 uur

Foto: Nynke Vissia

PROVINCIE UTRECHT - Van 27 februari tot en met 10 maart staat RTV Utrecht in het teken van de Tweede Kamerverkiezingen. Lijsttrekkers schuiven op doordeweekse dagen aan in het televisieprogramma UVandaag, voor de gelegenheid omgedoopt tot UKiest. Ook zijn de politieke kopstukken te gast in het radioprogramma Utrecht komt thuis op radio M Utrecht.



Zowel in UKiest als hier online stellen we de hoogst genoteerde kandidaat-Kamerleden uit de regio aan u voor. Vandaag is dat Maarten Hijink, nummer 13 van de SP. Partijgenoot Nine Kooiman staat één plek hoger, maar is zwanger en kon daarom niet meewerken.



Woonplaats: Amersfoort

Leeftijd: 33

Relatie: Getrouwd met Niké, vader van Arne en Tijn



1. Als u in de Kamer komt, wat gaan we daar dan in de provincie Utrecht van merken?

Wij kiezen de komende jaren voor een inhaalslag, na de kaalslag van Rutte en Asscher. Ik wens alle ouderen in de provincie Utrecht toe dat we de thuiszorg weer fatsoenlijk gaan regelen. Ook willen wij de verzorgingshuizen open houden zodat mensen kunnen kiezen. Of met genoeg zorg thuis blijven óf een fijne plek in een gezellig verzorgingshuis.



2. Op welke plek in de provincie Utrecht vindt u dat we heel zuinig moeten zijn?

Ik woonde eerst in Utrecht en pas sinds september in Amersfoort. We wonen dicht bij de Soester Duinen, een fantastische plek om tot rust te komen. Laten we daar heel zuinig op zijn en oppassen dat het gebied niet wordt aangevreten door bebouwing of nieuwe wegen.



3. Welk probleem in onze regio vindt u dat echt aangepakt moet worden?

Er moeten meer betaalbare woningen komen. Zeker in de stad Utrecht is het voor mensen met een normaal inkomen onmogelijk om nog betaalbaar dicht op de binnenstad te wonen. Dat vind ik niet normaal, we staan toch niet toe dat we mensen letterlijk uit elkaar drijven? Dat je met een lager inkomen alleen nog maar een plek aan de uiterste randen van stad kunt vinden?



4. Welke landelijke uitdagingen ziet u terug in uw eigen woonplaats?

Er zijn teveel voorbeelden van mensen die niet de zorg krijgen die ze nodig hebben. Dat gaat over thuiszorg maar ook over mensen die door hoge zorgkosten in de problemen komen. Wij willen er voor die mensen zijn. Het eigen risico afschaffen zodat zorg voor iedereen betaalbaar wordt.



5. Is er nog iets wat u speciaal tegen onze kijkers en luisteraars wilt zeggen?

Zeker, deze verkiezingen hebben we echt een kans om het roer om te gooien. Veel partijen zijn onduidelijk over met wie ze willen regeren. Dat maakt de kans levensgroot dat Mark Rutte gewoon door kan gaan met zijn politiek van ieder-voor-zich en winsten boven mensen. De SP durft te kiezen, namelijk voor een regering zonder de VVD. Als je zeker wilt weten dat jouw stem niet leidt tot een regering met de VVD dan is dit het moment om SP te stemmen.



