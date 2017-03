Honderd mensen slapen gratis in Van der Valk

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 17:12 uur | update: 17:39 uur

Foto: Van der Valkhotel

UTRECHT - Het is geen grap! Op 1 april mogen honderd mensen gratis een nachtje slapen en ontbijten in het nieuwe Van der Valkhotel in Utrecht.



Het viersterrenhotel aan de Winthontlaan opent die dag de deuren en wil graag weten wat de gasten er van vinden. "Als we in dit vroege stadium bijvoorbeeld weten hoe comfortabel de bedden zijn, of het personeel vriendelijk is en wat de gasten van de ontvangst vonden, hebben we nog de kans dit zo snel mogelijk te verbeteren", aldus Ruud van der Valk.



De hotelketen deed een oproep op Facebook om te komen proefslapen. Uit 50.000 reacties zijn honderd mensen als winnaar gekozen.



Op 1 april opent de eerste Utrechtse vestiging de deuren. Het hotel wil een erkend leerbedrijf worden waar jongeren zich kunnen ontwikkelen.



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht