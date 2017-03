Koolmonoxide gemeten: 13 panden ontruimd bij Amsterdamsestraatweg

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 16:36 uur | update: 17:29 uur

UTRECHT - In Utrecht is de brandweer uitgerukt naar de Violenstraat bij de Amsterdamsestraatweg. Er is sprake van een verhoogde concentratie koolmonoxide. Uit voorzorg zijn daarom dertien panden ontruimd.



Een bewoner rook vanmiddag een vreemde geur en sloeg alarm. De brandweer verricht metingen in de woningen en ventileert de panden.



Ook wordt nog onderzoek gedaan naar de oorzaak, laat een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht weten.



