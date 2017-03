De Europese Unie, last of lust?

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 06:00 uur

Fred Siebelink gaat op bezoek bij een melkveehouder in Bunnik. Foto: RTV Utrecht

PROVINCIE UTRECHT - De Europese Unie is een complex geheel van verschillende instanties waarvan de invloed reikt tot in onze provincie. Zo steekt de EU geld in een beter doorstroming van de A2-tunnel bij Leidsche Rijn en zorgen Europese richtlijnen dat een boer uit Bunnik dezelfde kansen en verplichtingen heeft als een Portugese boer.



U Vandaag stamgast Fred Siebelink gaat op bezoek bij Pieter van der Grift uit Bunnik. Van der Grift is melkveehouder. Fred zoekt uit tegen welke Europese regels de boer aanloopt, maar ook wat de voordelen van het EU-lidmaatschap zijn.



DE STANDPUNTEN

De SP is een voorstander voor Europese samenwerking, maar nationale lidstaten moeten meer invloed kunnen uitoefenen. Geen Europese Superstaat dus. 'Make Europe Great Again', was de kop van de blog van Alexander Pechtold. Zijn D66 is een voorstander van een sterke Europese Unie, juist om tegenwicht te kunnen bieden aan het Amerika van Donald Trump.



De PVV is in het verkiezingsprogramma duidelijk over de EU. De partij maakt welgeteld zeven woorden vuil aan het onderwerp: 'Nederland weer onafhankelijk, Dus uit de EU.' De VVD weet in haar programma de standpunten over de EU ook bondig samen te vatten: ' minder onzin uit Brussel, maar alleen dingen die in het Nederlandse belang zijn.'



Donderdag 2 maart is Gert-Jan Segers van de ChristenUnie te gast in U Kiest.





