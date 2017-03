Getaserde Amersfoorter doet aangifte tegen politie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 17:31 uur | update: 17:59 uur

Foto: RTV Utrecht

AMERSFOORT - De Amersfoorter die vannacht is getaserd door de politie, gaat aangifte doen. Agenten zagen Derk Krol aan voor een verdacht persoon. Nadat de politie hem met het stroomstootwapen tegen de grond had gewerkt, bleek al snel dat hij onschuldig was.



Krol en zijn vrouw zijn ontdaan door het voorval. "Ik ben met een taser neergeschoten. Terwijl ik onschuldig was. Bovendien is mijn arm gebroken doordat ze me hardhandig in de boeien hebben geslagen."



GEBEURTENISSEN

De politie komt vannacht naar de flat waar Krol woont aan de Puntenburgerlaan in Amersfoort. Daar zou een verdacht persoon, met lang haar en een mes voor een bedreigende situatie zorgen. Krol en zijn vrouw horen vanuit hun appartement rumoer op straat en gaan kijken.



Als de politie Krol tegenkomt op de gang, gaat het mis. "Ik kom vanuit de lift en tegelijkertijd stormt een agent naar boven. Hij heeft een schild en een wapen in zijn hand. Hij schreeuwt gelijk dat ik op mijn buik moet gaan liggen. Als ik vraag wat er aan de hand is en mijn sleutels wil pakken, is het al gebeurd en lig ik op de grond."



Als de politie aan Krol vraagt of hij op de grond wil gaan liggen, weigert hij dat. "Ik had niets gedaan. Ik ga niet op mijn buik liggen als zij denken dat ik iets gedaan heb."



SPIJT

"We kwamen er redelijk snel achter dat de verkeerde man was getaserd en hebben de meneer direct zorg verleend", zegt politiewoordvoerder Bernhard Jens. Uiteraard hebben we gezegd dat het ons spijt dat dit soort dingen gebeuren. Maar goed, wat doe je in dit soort situaties? Vroeger hadden we het vuurwapen in de hand genomen, nu hebben we de taser. En die keuze heeft de agent gemaakt op dat moment."



De politie heeft Krol excuses aangeboden, maar benadrukt dat de agenten juist hebben gehandeld. Jens: "Ik denk niet dat we anders hadden moeten optreden. De agenten hebben een goede inschatting gemaakt, gegeven de situatie zoals die op dat moment was. Je kan je ook afvragen: als hij direct had geluisterd naar de agent die hem op dat moment aansprak, had die zijn taser wellicht niet ingezet."



AANGIFTE

Krol laat het er in ieder geval niet bij zitten. Hij gaat aangifte doen. "Die agent had kunnen weten dat ik het niet was. Ik voldeed niet helemaal aan het signalement. Bovendien stond ik met mijn handen omhoog. Is het feit dat ik lang haar heb, genoeg om die taser te gebruiken? Dat slaat nergens op. Als er oude vrouw had gestaan met lang haar, hadden ze het misschien ook gedaan."



-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht