Rutte: wensen G4 naar de formatie

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 17:43 uur | update: 18:37 uur

Foto: RTV Utrecht / Sabine van der Giessen

UTRECHT - Premier Mark Rutte is positief over het initatief van de vier grote steden om te investeren in vernieuwende projecten in de Randstad. Dat zei hij in het tv-programma UKiest op RTV Utrecht.



Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag, willlen dat het kabinet miljarden investeert in bijvoorbeeld duurzame woningen en verbetering van de bereikbaarheid.



"Het is wel erg veel geld, dus ik wil ook weten wat jullie zelf aan poen op tafel gaan leggen. Het is natuurlijk meerjarig en dat is niet geld dat ze in ťťn keer willen. Dus ik heb gezegd; ik vind het ongelofelijk positief dat jullie dit doen, maar hier kun je niet zo ja tegen zeggen. Maar laten we aan tafel gaan en het ook bij de formatie betrekken", aldus Rutte.



De VVD'er was woensdag ook live te volgen op de Facebookpagina van RTV Utrecht.











