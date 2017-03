Kind gewond na val bij kinderdagverblijf

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 19:27 uur | update: 19:45 uur

Foto: Sem van der Wal (Foto 1 van 2) Foto: Sem van der Wal (Foto 2 van 2) ‹ ›

IJSSELSTEIN - Op een kinderdagverblijf in IJsselstein is een kind gewond geraakt. Het ging woensdagmiddag mis aan de Stuivenbergweg.



Het kind viel en raakte door de val bewusteloos. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. Tijdens de autorit was het kind al weer bij bewustzijn.



Volgens een ooggetuige waren ouders erg geschrokken van het incident.







-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht