Zorginstelling Amersfoort test luier met sensor

AMERSFOORT - Een luier vol sensoren, die aangeeft wanneer het tijd is voor verschoning. Een zorginstelling in Amersfoort heeft die in

de afgelopen maanden getest.



De e-luier moet tijd en geld besparen. Ook moet het leven van kwetsbare mensen zo verbeteren.



"Bewoners hoeven niet meer onnodig te worden gecontroleerd tijdens standaard verschoningsrondes waarbij iedereen uit zijn rolstoel moet worden getild. Door de tijdige melding via de app wordt bovendien natte kleding en nat beddengoed voorkomen'', aldus bestuursvoorzitter Greet Prins van Philadelphia Zorg tegen het AD.



