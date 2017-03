Baarn staat alleen in afwijzen van rubberkorrels

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 20:19 uur | update: 20:22 uur

Foto: RTV Utrecht

BAARN - Het besluit van de gemeente Baarn om de rubberkorrels van de kunstgrasvelden te verwijderen, krijgt geen navolging in de rest van de provincie. Uit een rondgang van RTV Utrecht blijkt dat andere gemeenten in de provincie de velden veilig genoeg vinden.



Op een paar gemeenten na, reageerden alle 26 gemeenten in de provincie op de vraag of er sprake is van onrust. Alle antwoorden zijn verzameld in een interactieve kaart.



RIVM LEIDEND

De meeste gemeenten geven aan dat er wel vragen en opmerkingen binnen zijn gekomen, maar dat er vast wordt gehouden aan het rubbergranulaat. De conclusie van het RIVM dat de korrels geen gevaar vormen, zijn voor alle gemeenten leidend.



De gemeenteraad van Baarn nam vorige week een motie aan van zes partijen om de rubberkorrels op de kunstgrasvelden te vervangen. Dat de gemeente hierin niet gesteund wordt door omliggende gemeenten maakt de initiatiefnemer van de motie niet uit: "We lopen voor de troepen en dat is maar goed ook want er bestaat veel onzekerheid", zegt Kees Koudstaal, fractievoorzitter van de Onafhankelijke Partij Baarn.



RISICO'S VERWAARLOOSBAAR

Ook het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA) liet dinsdag weten dat de gezondheidsrisico's verwaarloosbaar zijn. Het instituut deed dit op verzoek van de Europese Commissie.



Koudstaal is niet onder de indruk van de bevindingen: "Het gaat hier om een literatuurstudie en het doet niks af aan de resultaten van het televisieprogramma Zembla". In deze uitzending begon de ophef toen werd gemeld dat de vermalen autobanden kankerverwekkende stoffen bevatten.



Op straat vinden veel inwoners van Baarn dat hun gemeente te snel conclusies heeft getrokken. "Minister Schippers die nota bene zelf in Baarn woont heeft gezegd dat er meer onderzoek nodig is, waarom wordt daar dan niet op gewacht?", reageert een voorbijganger in het centrum van het dorp. Iemand anders vindt het juist een goed idee dat de korrels bij voorbaat weg worden gehaald. "Altijd het zekere voor het onzekere nemen, heel verstandig".



KOSTEN

Hoeveel het saneren van de velden gaat kosten is nog niet duidelijk. Volgens de VVD, tegenstander van het plan, kost het vervangen van de toplaag van een veld 75.000 euro; het hele veld drie ton.



Baarn heeft drie kunstgrasvelden en een wat kleiner Cruyff Court.





-advertentie-

Wilt u reageren op dit bericht? Laat dan uw reactie achter. Tips voor onze redactie? Bel de tiplijn op 030 8 500 500 of

Whatsapp de redactie via 06 20 70 07 28.



Nieuwsoverzicht