Lijnbussen en auto botsen in Amersfoort

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 21:11 uur | update: 21:27 uur

Foto: Keistadnieuws (Foto 1 van 3) Foto: Keistadnieuws (Foto 2 van 3) Foto: Keistadnieuws (Foto 3 van 3) ‹ ›

AMERSFOORT - In Amersfoort zijn twee lijnbussen en een auto op elkaar gebotst. Het ging woensdagavond mis op de Stationsstraat.



Eťn van de lijnbussen raakte flink beschadigd, net als de auto. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk.



Ambulancepersoneel heeft de passagiers in de bus gecontroleerd op mogelijke verwondingen.



