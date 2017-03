Burgemeester Amersfoort: "Laat jongeren eerder werken"

Door de nieuwsredactie · geplaatst: woensdag 1 maart 2017, 22:47 uur | update: 23:13 uur

Foto: RTV Utrecht / Rik Dogger

AMERSFOORT - Burgemeester Lucas Bolsius van Amersfoort wil dat jongeren al op een lagere leeftijd dan nu mogen gaan werken. Dat zou voorkomen dat ze zich gaan vervelen en problemen veroorzaken, zei Bolsius woensdagavond in een drukbezocht debat in het Eemhuis.



De avond over probleemjongeren in Amersfoort werd georganiseerd door RTV Utrecht, De Stad Amersfoort en Bibliotheek Eemland. Aanleiding waren de ongeregeldheden in de wijk De Koppel tijdens de jaarwisseling.



TAAL VAN DE JEUGD

Sinds de rellen ligt de wijk onder een vergrootglas en staat het thema 'probleemjongeren' weer op de agenda. In een volle Keizaal gingen burgemeester Lucas Bolsius, raadslid Youssef El Messaoudi en wijkcentrum directeur Ans Mers met elkaar en met het publiek in discussie. Eva Brouwer leidde het debat.



Meerdere malen werd geopperd dat de diverse instanties meer met elkaar in gesprek moeten gaan. "En ze moeten de taal van de jeugd kunnen spreken", zei een aanwezige. Ondanks meerdere pogingen om ze erbij te betrekken waren in het Eemhuis geen jongeren aanwezig. Wel waren er jongerenwerkers en buurtvaders.



TIJD

Meerdere mensen wezen erop dat als jongeren zich vervelen ze zich vervolgens gaan misdragen. Wijkcentrumdirecteur Ans Mers zei dat ze dit in het wijkcentrum Het Klokhuis juist aanpakken. "We laten ze een heitje voor een karweitje doen en gaan dan met ze in gesprek."



Volgens burgemeester Bolsius zit daar een van kern van het probleem. "Vroeger werkte ik op 12-jarige leeftijd in de slagerij. Ik maakte daar schoon." Bolsius zou het liefste zien dat jongeren al eerder op een legale wijze een zakcentje mogen bijverdienen.



KRANTENWIJK

"Nu mag je met 14 jaar een krantenwijk lopen en op je 15e bij de supermarkt werken. Vroeger was dat anders." De Amersfoortse burgemeester zou graag zien dat de regels worden veranderd.



Bij het debat waren zo'n zeventig mensen aanwezig. RTV Utrecht werkt sinds vorig jaar onder de naam Mediacentrum Amersfoort samen met nieuwsblad De Stad Amersfoort en de bibliotheek in de stad. Regelmatig organiseren ze een debat om een actueel en lokaal thema uitgebreid te bespreken.



