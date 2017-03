Brand in autogarage Zeist

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 05:37 uur | update: 05:45 uur

Foto: Koen Suyk, ANP

ZEIST - De brandweer in Zeist is vannacht uitgerukt voor een autobrand in een parkeergarage op de Antonlaan. Boven de garage zijn woningen.



Het vuur brak rond 01.30 uur uit. Voor zover bekend hoefde niemand zijn woning uit, brandweerlieden hadden de brand snel geblust.



Over de oorzaak van de brand is niets bekend.



