Laatste dag om bezwaar in te dienen tegen verbreding A27

UTRECHT - Wie tegen de verbreding is van de A27 en de A12 bij Utrecht, kan vandaag voor het laatst een bezwaarschrift indienen. Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur besloot in december definitief dat de snelwegen verbreed moeten worden om een einde te maken aan de dagelijkse files bij Utrecht.



Tegen het plan, waarvoor een strook van het bos bij Amelisweerd moet worden gekapt, bestaat in Utrecht veel bezwaar. Politieke partijen in de stad noemen het besluit duur, ongewenst en "een historische vergissing". De Utrechtse gemeenteraad overweegt een eigen procedure te starten.



De Kerngroep Ring Utrecht, die bestaat uit natuur- en milieuorganisaties en inwoners van Utrecht, stapt naar de Raad van State vanwege de verbreding, zo werd vorige maand bekend. De groep laat onderzoeken of de geschatte kosten van 1,2 miljard wel opwegen tegen de baten van de verbreding.



Volgens de kerngroep heeft bezwaar maken absoluut kans van slagen. "Dat heeft te maken met het politieke landschap dat toch anders kan worden door de Tweede Kamerverkiezingen. Het betekent sowieso dat de juridische procedure veel meer kans zal maken", aldus een woordvoerder van Kerngroep Ring Utrecht.



Eerder startten de actievoerders een inzamelingsactie voor een procedure en nieuw onderzoek naar het nut en noodzaak van de verbreding. Hiervoor werd 40.000 euro opgehaald. Met dat geld worden dezelfde onderzoekers ingehuurd die Schultz ook al eens om een rapport over de A12 vroegen. De milieu-actiegroep Mobilisation for the Environment (MOB) is ingehuurd voor het voeren van de procedures.



Als de hoogste bestuursrechter de bezwaren van tafel veegt, gaan de werkzaamheden voor de verbreding van de snelwegen in 2018 van start. Het karwei moet dan in 2026 klaar zijn.



