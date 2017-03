Kampongspeler brengt hockeyplaatjes uit

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 06:30 uur | update: 07:00 uur

Foto: hockey.nl

UTRECHT - Al jaren waren er voetbalplaatjes verkrijgbaar, maar nu kan de jeugd ook plaatjes verzamelen van zijn of haar favoriete hockeyspeler. Het idee komt van Kampongspeler Quirijn Caspers, die de plaatjes dit weekend op de markt heeft gebracht.



De plaatjes zijn bedoeld om de hockeyspelers beter te leren kennen. "Ons doel is om op een speelse manier de hockeyende jeugd bekend te maken met tophockey in Nederland", vertelt Caspers. "Hockey is best toegankelijk en de spelers zijn heel benaderbaar, des te leuker om die spelers nóg beter te leren kennen."



FANS

"Ook de hockeysport wil fans creëren", zegt oud-recordinternational Jacques Brinkman. "Wat bij voetbal al heel veel gebeurt, loopt bij hockey qua marketing nog wat achter. Ik vind dit dus een heel mooi initiatief", aldus Brinkman.



Als de hockeyplaatjes van de mannen een succes zijn, zullen er ook plaatjes van dameshockeyers verschijnen. Het boek en de stickers zijn vanaf deze week te koop bij alle hockeyclubs in de hoofdklasse, maar ook online en bij een selectie hockeyspeciaalzaken.



