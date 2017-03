Vrouw tilt baby zelf uit buik in Utrechts ziekenhuis

Door de nieuwsredactie · geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 06:50 uur | update: 07:00 uur

Foto: ANP

UTRECHT - In het Diakonessenhuis in Utrecht heeft een vrouw tijdens een keizersnee zelf haar baby uit haar buik getild. De vrouw had daar vooraf om gevraagd, omdat een eerdere bevalling nogal traumatisch was geweest.



Normaal gesproken brengt de gynaecoloog bij een operatie het kindje ter wereld. Voor zover bekend is het voor het eerst in Nederland dat een moeder het zelf heeft gedaan. De vrouw had de ingreep vooraf met het medisch team geoefend.



Het kindje, een meisje, is inmiddels zes dagen oud en is kerngezond. Ook de moeder maakt het goed.



