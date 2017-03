Pas op voor zware windstoten

Door de nieuwsredactie ∑ geplaatst: donderdag 2 maart 2017, 07:44 uur | update: 07:55 uur

Foto: ANP

DE BILT - Het KNMI waarschuwt vanochtend voor zware windstoten. Voor bijna het hele land geldt code geel. Volgens de VerkeersInformatieDienst moeten weggebruikers extra oppassen.



Aan de kust kunnen windstoten voorkomen van rond de 90 kilometer per uur, landinwaarts tot 80 kilometer per uur. De waarschuwing geldt alleen niet voor de provincies Groningen en Friesland.



In de tweede helft van de ochtend nemen de windstoten in kracht af, aldus het KNMI.



